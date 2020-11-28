Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столице за сутки госпитализировали 1518 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в субботу, 28 ноября, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в столице за сутки выявили 7320 новых случаев COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких в больницах столицы подключены 419 человек.

Среди новых выявленных случаев 41,2 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 32,1 процента — от 46 до 65 лет, 11,3 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,2 процента составляют люди старше 80 лет, а 11,2 процента — дети.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Ранее сообщалось, что число пациентов инфекционной клинической больницы № 2, у которых подтвердился коронавирус, составило 330 человек.

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