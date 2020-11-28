Фото: youtube.com /ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА ОТ МОРКОВКИ

В воскресенье 29 ноября православные христиане вспоминают Левия Матфея – одного из двенадцати апостолов.

Считалось, что в этот день неудачу принесут надетые наизнанку вещи. Сидеть на столе на Матфея тоже нельзя, это повлечет за собой беду.

Наши предки верили, что в этот день принесет беду, если человек будет ходить по дому в одном тапке или носке. Приметы гласили, что у него умрет кто-то из родственников. В этот день нельзя разговаривать через порог или свистеть. В первом случае людей ждет ссора, а во втором – тараканы в доме.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 29 ноября, чтобы не навлечь беду

Приметы погоды гласили, что если погода стоит ветреная, то зимой будут вьюги и метели. Если за окном дождь, зима тоже будет сырой. Мороз обещает суровую погоду.

В это воскресенье отмечается День матери в России. С инициативой учреждения праздника выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.

237 лет назад в русскую азбуку была введена буква Ё. Буква стала благодаря историку Николаю Карамзину. При подготовке в печать одного из своих стихотворений он заменил две буквы в слове «слiозы» на одну – «ё».

В этот день родились президент Франции Жак Ширак, актеры Нина Гребешкова, Евгений Миронов, хореограф Алла Духова.

Именины отмечают Иван, Михаил, Дмитрий, Сергей, Василий, Николай, Макар, Виктор, Матвей.

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