Сбой в матрице: четырех «одинаковых» женщин засняли в кафе Англии
В английском кафе бариста заснял четырех женщин в куртках желтого цвета, которые почти одновременно вошли в заведение. Об этом сообщает Mirror.
Необычный случай произошел в Шерборне графства Досет. В местное кафе сначала зашли две подруги — Ребекка Берч и Эмили Лоуренс, на которых были одинаковые куртки желтого цвета. После этого в заведении появилась женщина в куртке такого же цвета, а затем еще одна.
При этом посетительницы кафе, кроме двух подруг, были не знакомы между собой. Удивительно также и то, что все девушки оказались блондинками.
Бариста сфотографировал их и опубликовал в Сети.
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