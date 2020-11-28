Сбой в матрице: четырех «одинаковых» женщин засняли в кафе Англии

Фото: pexels.com / Hamza Khalid

В английском кафе бариста заснял четырех женщин в куртках желтого цвета, которые почти одновременно вошли в заведение. Об этом сообщает Mirror.

Необычный случай произошел в Шерборне графства Досет. В местное кафе сначала зашли две подруги — Ребекка Берч и Эмили Лоуренс, на которых были одинаковые куртки желтого цвета. После этого в заведении появилась женщина в куртке такого же цвета, а затем еще одна.

Фото: Скриншот mirror.co.uk

При этом посетительницы кафе, кроме двух подруг, были не знакомы между собой. Удивительно также и то, что все девушки оказались блондинками.

Бариста сфотографировал их и опубликовал в Сети.

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