Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мошенников, штрафовавших граждан за нарушение карантина, задержали в Германии
Фото: flickr.com / Sebastian Rittau

Мошенников, штрафовавших граждан за нарушение карантина, задержали в Германии

Юлия Захарова

В мире

Немецкие правоохранители задержали в Берлине мошенников, которые представлялись полицейскими и взимали штрафы с прохожих за нарушение санитарных мер. Об этом в субботу, 28 ноября, заявили в полиции города.

Как уточняется, задержанные подошли к молодым людям в парке Мауэрпарк и заявили, что те должны заплатить одну тысячу евро штрафа. Также мошенники провели обыск. Молодые люди решили вызвать полицию, которая задержала подозреваемых по горячим следам.

Напомним, что в начале ноября в Германии вступили в силу карантинные меры из-за обострения ситуации с коронавирусом в стране. Был введен «ограниченный карантин»: фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары и рестораны закрылись.

Позднее главы федеральных земель Германии условились, что данные меры сохранятся по меньшей мере до конца ноября.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор планирует продлить санитарные меры по работе школ из-за COVID-19

штрафГерманиякарантин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте