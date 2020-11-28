Мошенников, штрафовавших граждан за нарушение карантина, задержали в Германии

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Немецкие правоохранители задержали в Берлине мошенников, которые представлялись полицейскими и взимали штрафы с прохожих за нарушение санитарных мер. Об этом в субботу, 28 ноября, заявили в полиции города.

Как уточняется, задержанные подошли к молодым людям в парке Мауэрпарк и заявили, что те должны заплатить одну тысячу евро штрафа. Также мошенники провели обыск. Молодые люди решили вызвать полицию, которая задержала подозреваемых по горячим следам.

Напомним, что в начале ноября в Германии вступили в силу карантинные меры из-за обострения ситуации с коронавирусом в стране. Был введен «ограниченный карантин»: фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары и рестораны закрылись.

Позднее главы федеральных земель Германии условились, что данные меры сохранятся по меньшей мере до конца ноября.

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