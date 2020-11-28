Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Памятник командующему 33-й армией генералу Ефремову установят в Москве
Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Памятник командующему 33-й армией генералу Ефремову установят в Москве

Юлия Захарова

Общество

Памятник герою России генералу Михаилу Ефремову установят в РФ. Об этом в субботу, 28 ноября, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

— У нас на очереди два замечательных памятника. Один из них — человеку, может быть, не забытому, но как-то так получилось, что монументов, соответствующих масштабу личности, нет. Это была инициатива Сергея Кужугетовича (Шойгу — прим. ВМ), делаем совместно с министерством обороны, — отметил он.

Как уточняется, один монумент установят именно в честь Ефремова. Другой посвятят маршалу Александру Василевскому. Оба объекта появятся в Москве, передает ТАСС.

Михаил Ефремов являлся участником Первой мировой и Гражданской войны. В конце января 1942 года во время контрнаступления в направлении Вязьмы немецко-фашистские захватчики окружили 33-ю советскую армию. Генерал Ефремов продолжал руководить солдатами и отказался от эвакуации на самолете, предоставив возможность раненым спастись. Погиб 19 апреля 1942 года.

Читайте также: Памятник полководцу Александру Суворову в центре Москвы отремонтируют

Владимир МединскийпамятникВеликая Отечественная война
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте