Памятник командующему 33-й армией генералу Ефремову установят в Москве

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Памятник герою России генералу Михаилу Ефремову установят в РФ. Об этом в субботу, 28 ноября, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

— У нас на очереди два замечательных памятника. Один из них — человеку, может быть, не забытому, но как-то так получилось, что монументов, соответствующих масштабу личности, нет. Это была инициатива Сергея Кужугетовича (Шойгу — прим. ВМ), делаем совместно с министерством обороны, — отметил он.

Как уточняется, один монумент установят именно в честь Ефремова. Другой посвятят маршалу Александру Василевскому. Оба объекта появятся в Москве, передает ТАСС.

Михаил Ефремов являлся участником Первой мировой и Гражданской войны. В конце января 1942 года во время контрнаступления в направлении Вязьмы немецко-фашистские захватчики окружили 33-ю советскую армию. Генерал Ефремов продолжал руководить солдатами и отказался от эвакуации на самолете, предоставив возможность раненым спастись. Погиб 19 апреля 1942 года.

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