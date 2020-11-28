Иммунолог рассказала о пользе дыхательной гимнастики после COVID-19

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Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о пользе дыхательной гимнастики после COVID-19, в беседе сNation News.

— Активные и глубокие вдохи тоже заставляют двигаться верхнюю часть туловища. Интенсивное вдыхание воздуха обеспечивает дополнительное поступление кислорода в легочные ткани, отчего процесс выздоровления становится быстрее, — рекомендует Аплетаева.

По мнению врача, дыхательные упражнения стоит делать после вирусной инфекции и в период выздоровления после коронавируса. Специалист также уточнила, что после перенесенного заболевания стоит обратить внимание на йогу, так как в ней много упражнений на дыхание.

В Московской области в течение месяца для лечения пациентов с коронавирусом привлекли более 2,1 тысячи медиков, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией мы продолжаем разворачивать дополнительные инфекционные койки. Важно не только открывать инфекционные госпитали, но и привлекать медицинские кадры, — уточнила руководитель областного Минздрава Светлана Стригункова.

Американские ученые выяснили, что осложнения во время COVID-19 вызывают два белка в организме человека. Это факторы интерферон гамма и опухолей альфа. Именно они отвечают за цитокиновый шторм и приводят к летальному исходу, сообщает ФАН.

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