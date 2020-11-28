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Шеф-повар дал советы, какие блюда приготовить на новогодний стол
Фото: https://pixabay.com

Шеф-повар дал советы, какие блюда приготовить на новогодний стол

Елена Плешивцева

Общество

Шеф-повар Марко Праццоли дал советы, какие блюда приготовить на новогодний стол, в беседе с Nation News.

Эксперт советует в новогоднюю ночь устроить в своей квартире ресторан для самых близких и заранее продумать праздничное меню.

— Большой популярностью из года в год пользуются шампиньоны и морепродукты – они подходят как для запекания, так и для холодных закусок. Например, шампиньоны можно отправить в духовку вместе с курицей или подать как жюльен, а морепродукты добавят итальянского настроения в легкий овощной салат, — уточнил Праццоли.

Диетолог Дарья Русакова рекомендует украсить новогодний стол вкусными, но полезными продуктами. Среди таких блюд эксперт советует выбрать заливное из рыбы. Оно содержит много витаминов и макроэлементов. Оливье диетолог рекомендует заменить салатом из помидоров черри, огурцов, салата Айсберг и сыра фета. Украшением стола станут фруктовые канапе, пишет ФАН.

Ранее диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам отказаться от употребления шампанского в новогоднюю ночь. По мнению эксперта, игристое вино в сочетании с плотной едой на ночь может спровоцировать панкреатит, почечные колики и даже инфаркт, сообщает «Москва 24».

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