Полиция применила слезоточивый газ при подавлении беспорядков в Париже

Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Беспорядки продолжаются в Париже на протяжении нескольких часов, люди подожгли киоск на площади Бастилии. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

Нарушители также выбили стекла в ресторане и попытались поджечь окна в здании Банка Франции. Они наносили урон городской инфраструктуре и вырывали растения и небольшие деревья.

На место происшествия прибыла пожарная машина и сотрудники полиции. Хулиганы бросали предметы в правоохранителей, тем пришлось применить слезоточивый газ.

Беспорядки начались на акции протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», который предусматривает штраф в размере 45 тысяч евро и тюремное заключение за распространение изображений лица или элементов идентификации полицейских с целью причинения вреда.

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