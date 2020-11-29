Британские эксперты дали оценку российской вакцине «Спутник V»

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Эксперты из Великобритании в области вирусологии назвали причины, которые указывают на эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Они прокомментировали сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины, которые показали эффективность вакцины в 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность на 42-й день.

— Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин, — сказал профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс в интервью CBC.

Профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс отметил, что не видит причин сомневаться в результатах, которые показала российская вакцина.

Отмечается, что положительные оценки ученых основаны на информации о неоднократных успешных проявлениях «метода аденовирусной доставки», который лежит в основе вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.

Также Эванс объяснил более скептическое отношение к «Спутнику V» большей открытостью и прозрачностью процессов в Соединенных Штатах и Европе.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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