Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Британские эксперты дали оценку российской вакцине «Спутник V»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Британские эксперты дали оценку российской вакцине «Спутник V»

Юлия Курганова

Здоровье

Эксперты из Великобритании в области вирусологии назвали причины, которые указывают на эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Они прокомментировали сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины, которые показали эффективность вакцины в 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность на 42-й день.

— Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин, — сказал профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс в интервью CBC.

Профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс отметил, что не видит причин сомневаться в результатах, которые показала российская вакцина.

Отмечается, что положительные оценки ученых основаны на информации о неоднократных успешных проявлениях «метода аденовирусной доставки», который лежит в основе вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.

Также Эванс объяснил более скептическое отношение к «Спутнику V» большей открытостью и прозрачностью процессов в Соединенных Штатах и Европе.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Посол России сообщил о результатах испытаний вакцины «Спутник V» в Белоруссии

вакцинаВеликобританияоценка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте