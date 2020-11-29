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Российские ученые выявили новое растение, снижающее уровень сахара в крови
Фото: pixabay.com

Российские ученые выявили новое растение, снижающее уровень сахара в крови

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые Воронежского государственного университета обнаружили у растения синюха голубая или валериана греческая способность снижать уровень сахара в крови. Об этом сообщила доцент кафедры управления и экономики фармации и фармакогнозии Воронежского государственного университета (ВГУ) Алевтина Гудкова.

— Мы выявили у растения синюха голубая или валериана греческая, или как ее еще называют в иностранной литературе Лестница Иакова, свойство снижать уровень сахара в крови. Мы определили, что есть такой эффект и планируем с ней разрабатывать фитосредства. Синюха голубая используется в медицинской практике как отхаркивающее средство, а мы нашли новый возможный способ ее применения, — рассказала она.

Специалист отметила, что данное растение часто встречается в Черноземье, в том числе в лесах Воронежской области. Синюха голубая содержит терпеновые сапонины, которые способны снижать сахар в крови.

Гудкова добавила, что довольно мало растений, которые достоверно уменьшают уровень сахара в крови, обладают гипогликемической активностью. Так, существует травяной сбор «Арфазетин», и синюха голубая снижает уровень сахара в крови на его уровне, передает ТАСС.

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