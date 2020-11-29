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Около 340 пациентов лечатся от COVID-19 в Инфекционной больнице № 2 в Москве
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Около 340 пациентов лечатся от COVID-19 в Инфекционной больнице № 2 в Москве

Юлия Ямпольская

Здоровье

Порядка 340 человек проходят лечение от коронавируса в Инфекционной больнице № 2 в Москве. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщила главный врач медицинского учреждения Светлана Краснова в социальной сети Facebook.

По ее словам, в больнице лечатся 736 пациентов.

— Из них 337 случаев подтвержденного COVID-19: 14 детей, 21 беременных, рожениц и родильниц, семь человек — в хирургическом отделении, 14 пациентов — в реанимации (на ИВЛ — восемь, ВНИВЛ — четыре), — уточнила врач.

⚡️ 29.11.2020 (274 сутки работы с COVID).В больнице 746 человек (в том числе 22 в реанимации), из них 337 случаев,...

Опубликовано Светланой Красновой Суббота, 28 ноября 2020 г.

Она также добавила, что в учреждение за сутки поступили 43 человека, из них 22 — с коронавирусной инфекцией. Столичные врачи выписали 39 пациентов, среди которых 25 — вылечившиеся от COVID-19.

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