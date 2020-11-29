Экс-глава РАН Владимир Фортов скончался на 75-м году жизни

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов ушел из жизни в возрасте 74-х лет. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.

Он уточнил, что академик скончался утром 29 ноября.

— Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки, — цитирует Иванова РИА Новости.

Также в пресс-службе РАН уточнили, что Фортов болел коронавирусом.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Евгеньевич Фортов был советским и российским физиком. В период с 2013 по 2017 год занимал должность президента РАН.

В 1996–1997 годах он был заместителем председателя правительства РФ: министром науки и технологий России. С 2007 года работал директором ОИВТ РАН.

Фортов является лауреатом Государственной премии СССР (1988) и Государственной премии России (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».