Еще 6798 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 6798 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает оперативный штаб.

В столице еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса за последние 24 часа. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111 человек.

В России за последние сутки выявлено 26 683 новых случая коронавирусной инфекции. Уточняется, что новые случаи заболевания зафиксировали во всех 85 регионах страны. Из числа заразившихся 22,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее аллерголог-иммунолог рассказала о пользе дыхательной гимнастики после COVID-19.

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