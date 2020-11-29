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Свыше 75,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Свыше 75,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Юлия Ямпольская

Здоровье

С начала пандемии коронавируса в России провели более 75,9 миллиона тестов на инфекцию. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба со ссылкой на Роспотребнадзор в воскресенье, 29 ноября.

За сутки в стране провели 545 анализов на COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 503 238 человек.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 26 683 новых случая коронавирусной инфекции. Уточняется, что новые случаи заболевания зафиксировали во всех 85 регионах страны. Из числа заразившихся 22,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

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