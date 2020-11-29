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Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за сутки госпитализировали 1295 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в воскресенье, 29 ноября, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в столице за сутки выявили 6798 новых случаев COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких в больницах столицы подключены 411 человек.

Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Среди новых выявленных случаев 42,8 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,7 процента — от 46 до 65 лет, 11,6 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,7 процента составляют люди старше 80 лет, а 11,2 процента — дети.

Ранее аллерголог-иммунолог рассказала о пользе дыхательной гимнастики после COVID-19.

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