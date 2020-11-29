Москвичам рассказали о мерах поддержки столичных семей

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Воспитание детей является непростым процессом, который требует терпения, любви и ответственности. Тяжело вырастить даже одного ребенка, а если их больше пяти, то это настоящий подвиг. Именно таким родителям каждый год накануне Дня матери вручают почетный знак «Родительская слава города Москвы».

В 2020 году наградами отметили 16 многодетных семей. Среди них — Антон и Юлия Ефимовы, которые воспитывают семерых детей. Супруги рассказали, как сохранить мир в такой большой семье и поддерживать друг друга, а также зачем делегировать обязанности детям и как воспитать трудолюбивого и любознательного ребенка.

Их семья живет в Новой Москве, в поселении Михайлово-Ярцевском. У них большой дом, выкрашенный в сиреневый цвет. Там каждому хватает места и для работы, и для отдыха. По будням дети в школе, папа на работе, а мама занимается хозяйством, поэтому в доме тихо.

Юлии Ефимовой, матери семейства, 43 года. У нее есть высшее образование, до 2017 года она была научным редактором центра «Православная энциклопедия». На данный момент Юлия полностью посвящает себя детям и дому.

— Я сама из многодетной семьи. Правда, нас всего трое было у родителей. Так что в какой-то степени я знала, на что шла. В определенный момент, конечно, было сложно физически. Морально — нет. Потому что я всегда понимала, что дети — это самая большая ценность, — поделилась Юлия.

Антон Ефимов старше супруги на три года. В 2016-м году он окончил семинарию и сейчас служит священником в храме села Былова.

— Я сказал супруге: давай родим троих сыновей, а дальше — как получится. Первые трое детей как раз оказались мальчиками. Но цели стать многодетной семьей не было. Мы за количеством не гнались, — рассказал Антон.

Его жена считает, что самым сложным в многодетной семье является решение о рождении первого ребенка. Потому что у родителей нет опыта, и все происходит впервые, передает официальный сайт мэра Москвы.

Первый ребенок у Ефимовых родился в 2002 году. Тогда они снимали дом в Подольске, а через некоторое время переехали в поселение Михайлово-Ярцевское. Здесь семья и построила двухэтажный дом.

Старшему сыну Михаилу уже 18 лет, в этом году он окончил школу и поступил в вуз. Самому младшему мальчику Сергею — всего шесть. Также супруги воспитывают двух сыновей — Нила и Василия — и трех дочерей — Марину, Елену и Юлию.

На данный момент в большом доме Ефимовых детские голоса раздаются гораздо чаще. Все это из-за дистанционного обучения. Хорошее воспитание, трудолюбие и стремление к знаниям помогает ребятам легко переносить такой формат. Антон Ефимов рассказывает, как у них дома все организовано.

— Я считаю, что кто-то из взрослых должен контролировать. Ребенок в любом случае будет отвлекаться — у него нет еще той способности к концентрации, усидчивости, понимание ответственности тоже не до конца сформировано, — рассказал глава семейства.

Юлия согласилась с мужем. Она отметила, что дети прилежно занимаются и никто никому не мешает.

— Я воспринимаю дистанционку как часть воспитательного процесса. Ведь есть такие вещи, на которые мы не можем повлиять, и поэтому приходится их просто терпеть. Можно сказать, это такой квест, — поделилась она.

Супруги признают, что самое сложное в воспитании — это уделить каждому ребенку внимание и время. Юлия считает, что частично это внимание ребята могут получать друг от друга.

— Я знаю, что в некоторых многодетных семьях у родителей наступает выгорание. Это из-за того, что детям не делегируются обязанности. Потому что если в таком большом коллективе не отдавать часть полномочий, не предоставлять свободу детям, то можно сойти с ума, — призналась Юлия.

Столица поддерживает многодетные семьи. Ефимовы пользуются всеми льготами и выплатами, которые положены им по закону. Среди них компенсации части трат на питание, покупку школьной формы, оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте и тому подобное.

Читайте также: «Пусть всегда будет мама»: юных москвичей приглашают на онлайн-мероприятия ко Дню матери