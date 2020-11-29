Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 760 человек с COVID-19 лечатся в в Филатовской больнице в Москве
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Около 760 человек с COVID-19 лечатся в в Филатовской больнице в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Почти 760 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение в Филатовской больнице в столице. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

По его словам, всего в больнице находятся 1260 пациентов.

#15vsCOVIDСводка на утро 29.11.20Всего на лечении: 1260Из них с диагнозами:Внебольничная пневмонияпредположительно...

Опубликовано Валерием Вечорко Суббота, 28 ноября 2020 г.

— Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 759. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 71. В ОРИТ: 194. На ИВЛ: 62, — уточнил специалист в Facebook.

Он также добавил, что за последние 24 часа в учреждение поступил 181 пациент. Выписали из больницы 191 человека.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 340 пациентов лечатся от COVID-19 в Инфекционной больнице № 2 в Москве

больницаврачкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте