Около 760 человек с COVID-19 лечатся в в Филатовской больнице в Москве

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Почти 760 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение в Филатовской больнице в столице. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

По его словам, всего в больнице находятся 1260 пациентов.

— Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 759. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 71. В ОРИТ: 194. На ИВЛ: 62, — уточнил специалист в Facebook.

Он также добавил, что за последние 24 часа в учреждение поступил 181 пациент. Выписали из больницы 191 человека.

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