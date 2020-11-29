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Портал «Госуслуги» автоматически известит россиян об исполнительном производстве
Фото: twitter.com/no_sro_ki

Портал «Госуслуги» автоматически известит россиян об исполнительном производстве

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

В случае возбуждения исполнительного производства пользователей будут уведомлять об этом на портале «Госуслуги». Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили на сайте правительства России.

Уточняется, что раньше для доступа в этой информации в электронном виде горожане подавали специальное заявление.

— Теперь же уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина, — говорится в сообщении.

«Госуслуги» сообщат о новой функции при входе в личный кабинет. Пользователи смогут отказаться от нее после авторизации.

Нововведение упростит информирование граждан, которым необходимо оплатить долги по алиментам, административным штрафам, а также налогам.

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