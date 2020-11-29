Диетолог дала советы, как правильно принимать витамин D

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Врач-диетолог Римма Мойсенко дала советы, как применять витамин D, в беседе с Nation News.

Витамин D укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с вирусами. Медики советуют принимать его в период пандемии коронавируса. Этот витамин содержится в жирной рыбе, печени трески и крупного рогатого скота и орехах.

— Идеально принимать витамин D в вечернее время, то есть за ужином. В это время активно работают липазы — ферменты, которые расщепляют жиры и помогают витамину лучше усвоиться. В еде должны присутствовать жиры, например, растительные масла: оливковое масло первичного отжима, льняное масло, — считает Мойсенко.

Исследователи из малайзийского Университета Пердана рассказали, чем опасен дефицит витамина В2, сообщает Newinform. Этот витамин обладает антиоксидантными свойствами, что позволяет им нейтрализовать свободные радикалы и облегчить окислительные повреждения, вызванные рядом заболеваний. Если в организме не хватает витамина В2, то могут возникнуть онкологические болезни, болезнь Альцгеймера и ряд сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что для того, чтобы поддержать витаминами медиков, в Красногорске состоялась акция «Лови гранат». Врачам Московской областной станции скорой медицинской помощи, детскому и взрослому инфекционным стационарам передали 30 ящиков гранатов и 200 упаковок зеленого чая. В них содержится комбинация витаминов, которые эффективно борются с патогенами COVID-19.

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