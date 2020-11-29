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Более 13 тысяч москвичек стали многодетными мамами в 2020 году
/ Фото: Павел Головкин, «Вечерняя Москва»

Более 13 тысяч москвичек стали многодетными мамами в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Около 13,6 тысячи жительниц столицы стали многодетными мамами в роддомах города в период с января по октябрь 2020 года. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

В ведомстве уточнили, что в Москве многодетной семьей считается та, где воспитываются более трех детей младше 16 лет.

— В системе московского здравоохранения есть все необходимое для оказания высококвалифицированной медицинской помощи будущим мамам и новорожденным. Столичные врачи помогают планировать беременность и принимают роды даже у женщин с хроническими заболеваниями, в наших перинатальных центрах и больницах выхаживают самых маленьких малышей весом от 500 грамм, а в роддомах города есть все необходимое для комфорта мамы и малыша, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе поздравили женщин, которые уже стали мамами, а также тех, кому это еще предстоит.

В ведомстве также рассказали, что в городской системе здравоохранения работает 21 акушерский стационар, пять из которых имеют статус перинатальных центров. Роддома имеют не только огромный опыт, но и свою специализацию.

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