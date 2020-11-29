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«Большое счастье»: Рудковская нарядила сыновей в одинаковые костюмы
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Большое счастье»: Рудковская нарядила сыновей в одинаковые костюмы

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Яна Рудковская показала подписчикам новое фото с сыновьями, которых она нарядила в одинаковые костюмы. Пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке многодетная мама запечатлена в нежно-голубом домашнем платье, а мальчики — Саша и Арсений — в светло-сиреневых костюмах. Продюсер вместе с детьми сидит в комнате младшего сына.

— С Днем матери! Любви, счастья и здоровья всем мамам, чтобы все наши дети приносили нам всем только радость! У меня четыре сына! Это не только большое счастье, но и большая ответственность перед каждым из них. Это — большое счастье, — подписала публикацию Рудковская.

Ранее она рассказала, как вместе с мужем Евгением Плющенко они выбирали имя для младшего сына.

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мамаЯна Рудковскаясын Плющенко
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