«Большое счастье»: Рудковская нарядила сыновей в одинаковые костюмы

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Российский продюсер Яна Рудковская показала подписчикам новое фото с сыновьями, которых она нарядила в одинаковые костюмы. Пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке многодетная мама запечатлена в нежно-голубом домашнем платье, а мальчики — Саша и Арсений — в светло-сиреневых костюмах. Продюсер вместе с детьми сидит в комнате младшего сына.

— С Днем матери! Любви, счастья и здоровья всем мамам, чтобы все наши дети приносили нам всем только радость! У меня четыре сына! Это не только большое счастье, но и большая ответственность перед каждым из них. Это — большое счастье, — подписала публикацию Рудковская.

Ранее она рассказала, как вместе с мужем Евгением Плющенко они выбирали имя для младшего сына.

Читайте также: Гном Гномыч «наказал» родителей на шоу «Вечерний Ургант»