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Диетолог Соломатина назвала ухудшающие настроение продукты
Фото: pixabay.com

Диетолог Соломатина назвала ухудшающие настроение продукты

Юлия Ямпольская

Здоровье

Не стоит употреблять пищу с высоким содержанием сахара, трансжиров, а также усилителей вкуса. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Она рассказала, что сладости и мучное провоцируют только кратковременное улучшение настроения, а затем начинается резкий спад эйфории.

— С одной стороны, сахар улучшает настроение, поэтому его и считают наркотиком, но он работает так же, как и наркотик: кратковременное улучшение настроения, поскольку повышается уровень глюкозы, и дальше по цепочке выделяются гормоны удовольствия, человек чувствует эйфорию, — уточнила специалист.

По ее словам, глюкоза является быстрой энергией. Однако сахар — вещество токсичное, особенно для внутренней выстилки сосудов. Соломатина напомнила, что чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием глюкозы вызывает ожирение.

— Как только сахара много, инсулина выделяется тоже много. Если мы эту энергию не израсходуем, инсулин тут же начинает ее перерабатывать в жир, — подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что по раздражительности и плохому настроению можно определить, что у человека есть скачки сахара. Как правило, это появляется из-за того, что люди любят конфеты, кондитерские изделия, муку высшего сорта и очищенное зерно.

Соломатина добавила, что на настроение помимо этого влияют продукты с содержанием трансжиров. Диетолог рекомендовала отказаться от употребления подобной еды.

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ЕдадиетологЕлена Соломатина
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