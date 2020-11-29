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Эксперт объяснил, как быстро почистить вареное яйцо
Фото: freeimages.com

Эксперт объяснил, как быстро почистить вареное яйцо

Захар Чайченко

Общество

Назван лайфхак, как очистить вареное яйцо от скорлупы быстро и просто.

Как сообщается, только что сваренное яйцо следует опустить под холодную воду, чтобы не обжечь руки. Затем яйцо нужно опустить в стакан, сверху накрыв его рукой и энергично потрясти. Через несколько секунд яйцо освободится от твердой скорлупы и будет готово к употреблению и кулинарным опытам, передает 5-tv.ru.

Ранее, шеф-повар Марко Праццоли перечислил, какие блюда станут украшением новогоднего ужина.

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