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Отчим погибшего под колесами БТР назвал виновников трагедии
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Отчим погибшего под колесами БТР назвал виновников трагедии

Захар Чайченко

Происшествия

Бизнесмен Аркадий Скоров, отчим Андрея Кожевина, погибшего под колесами бронетранспортера в Петербурге, сообщил подробности произошедшего. По мнению Скорова, виновниками трагедии стали организаторы праздника.

— Реконструкция — это же тоже учения. Техника остановилась, они спешили, приняли положение для стрельбы лежа, БТР начал движение и раздавил. Организаторы виноваты, конечно, отцы-командиры виноваты, как и всегда, где-то недосмотрели, — рассказал Скоров, передает РЕН ТВ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели человека под колесами бронетранспортера в Санкт-Петербурге. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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