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Названа причина смерти Шона Коннери
Фото: youtube.com/MixShow

Названа причина смерти Шона Коннери

Кирилл Николаев

Звезды

Причиной смерти британского актера Шона Коннери стали вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, возраст и аритмия. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

Согласно документу, актер умер 31 октября 2020 года в 09:30 по московскому времени в своем доме на Багамах. В графе причины смерти обозначены «пневмония — дыхательная недостаточность, пожилой возраст, фибрилляция предсердий».

Актер скончался в возрасте 90 лет. Он известен по роли Джеймса Бонда. Всего в фильмографии Коннери свыше 70 работ. Актер является обладателем премии «Оскар» за роль в ленте «Неприкасаемые», также он завоевал две награды «Бафта» и три «Золотых глобуса».

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