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Российские артисты поздравили Детский музыкальный театр «Домисолька» с 30-летием
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Российские артисты поздравили Детский музыкальный театр «Домисолька» с 30-летием

Кирилл Николаев

Культура

Российские артисты поздравили Детский музыкальный театр «Домисолька» с 30-летием. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

С праздником коллектив и воспитанников театра поздравили Нонна Гришаева, Александр Олешко, Марк Тишман, Александр Маршал и другие популярные артисты.

— Я хочу пожелать вам на следующий этап, опять 30-летний, сил, энергии, собранности, возможности и желания жить, творить, петь, играть, смеяться, — заявил Олешко.

Марк Тишман является выпускником театра «Домисолька». По его словам, в учреждении всегда была особая атмосфера.

— С вами всегда приятно работать, у вас царит настоящая творческая атмосфера, уважительная, музыкальная, доверительная, всегда с любовью к своей профессии к сцене, к музыке. Растите, огромных вам успехов! — отметил он в поздравлении.

За 30 лет театр «Домисолька» воспитал около 15 тысяч детей. Здесь проходят обучение свыше 800 юных артистов в возрасте от 3,5 до 18 лет.

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