Врач рассказал, как выбрать головной убор на зиму

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как выбрать головной убор на зиму, в беседе с «Москва 24».

По мнению эксперта, теплопотеря происходит именночерез голову. В холодное время, если у человека не защищена голова, то он теряет до 40 процентов тепла.

— Мозг дает команду сосудам сужаться, чтобы предотвратить теплопотерю. Из-за этого на холоде ухудшается кровоснабжение, что может приводить к образованию спазмов, тромбов и негативно отражаться на нервной системе. Человек может получить болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другие заболевания, — считает Тяжельников.

Специалист советует обратить внимание на шапки из меха, шерсти или других материалов с флисовой подкладкой, потому что ворсинки шерсти и флиса удерживают тепло. А лучше всего согреет в холода шапка-ушанка, уверен специалист.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что в Московской области с 1 декабря стартует акция по сбору теплой одежды и вещей для пожилых людей и детей, находящихся в больницах. Акция называется«Щедрый вторник» #ЩедрыйВторник.

В Москве в ближайшие дни установится минусовая температура, сообщает Nation News, со ссылкой на прогноз главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой. С 1 по 4 декабря температура воздуха днем в столице составит от -1 до -3 градусов, ночью похолодает до -6 градусов.

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