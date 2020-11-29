Звезду фильма «Белое солнце пустыни» госпитализировали с коронавирусом

Кахи Кавсадзе до этого перенес множество операций / Фото: youtube.com

Исполнителя роли Абдулы в знаменитом фильме «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе доставили в больницу с коронавирусом.

Брат грузинского актера — Имери Кавсадзе сообщил, что здоровье 85-летнего артиста находится под контролем медиков. Он опроверг слухи о подключении родственника к аппарату ИВЛ.

Также брат знаменитости рассказал, что вместе с актером COVID-19 заразилась вся его семья. У близких Кавсадзе нет осложнений и опасных симптомов, поэтому они лечатся дома. Сам актер попал в больницу из-за возраста, который входит в группу риска, и состояния здоровья — до этого он перенес много операций, сообщает портал «Экономика сегодня».

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