Врач предупредил об опасном осложнении после COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов сообщил, что COVID-19 влияет на повышение свертываемости крови и приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы.

Он отметил, что данный вирус дает осложнение на сердце и повреждает мышечную ткань органа, поэтому у многих переболевших встречается миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы.

— В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой в сосудах. Коронавирус приводит к тому, что образуются тромбы и развивается инфаркт миокарда. Это одно из осложнений коронавируса, — рассказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что при коронавирусе инфаркт миокарда появляется даже на неизмененных сосудах. Иванов добавил, что у многих пациентов через несколько месяцев после заражения наблюдалась слабость и учащенное сердцебиение.

Врач посоветовал людям, которые лечатся от COVID-19 на дому, при боли в груди, а также при перебоях в работе сердца срочно вызывать скорую помощь.

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