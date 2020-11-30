Роспотребнадзор напомнил правила сдачи теста на COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые нужно соблюдать при сдаче ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты сообщили, что перед тестом нельзя пить и есть.

— Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3–4 часов после последнего приема пищи, — сказано в сообщении.

Также нельзя принимать алкоголь. Отмечается, что применение любых очищающих средств для полости рта тоже уменьшает количество вируса в мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа.

Таким образом, за три часа до взятия мазков нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, пользоваться спреем-освежителем для рта, жевать жевательную резинку и курить.

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