Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роспотребнадзор напомнил правила сдачи теста на COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роспотребнадзор напомнил правила сдачи теста на COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые нужно соблюдать при сдаче ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты сообщили, что перед тестом нельзя пить и есть.

— Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3–4 часов после последнего приема пищи, — сказано в сообщении.

Также нельзя принимать алкоголь. Отмечается, что применение любых очищающих средств для полости рта тоже уменьшает количество вируса в мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа.

Таким образом, за три часа до взятия мазков нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, пользоваться спреем-освежителем для рта, жевать жевательную резинку и курить.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гендиректор «Вектора» назвал сроки окончания пандемии коронавируса

тестырекомендации Роспотребнадзоракоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте