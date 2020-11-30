Посадочный модуль аппарата «Чанъэ-5» готовится к прилунению

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Посадочный модуль китайского автоматического космического аппарата «Чанъэ-5» начал готовиться к посадке на Луну. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление в понедельник, 30 ноября.

— Отделение произошло в 04:40 по местному времени (23:40 в воскресенье по московскому времени) под контролем технических специалистов из Пекинского центра управления полетами, — говорится в сообщении.

Орбитальный комплекс, в состав которого входит возвращаемая капсула, будет ожидать на лунной орбите на высоте около 200 километров от поверхности. В это время посадочный модуль будет совершать маневры для посадки. Затем модуль приступит к бурению и сбору образцов реголита — лунного грунта. Всего соберут около двух килограммов породы, которую поместят в вакуумный контейнер.

Затем модуль взлетит к орбитальному комплексу, где грунт переместят в возвращаемую капсулу, сообщает ТАСС.

В случае успеха миссии китайский корабль впервые за 44 года доставит на Землю образцы лунного грунта. Ранее такое удавалось только Америке и СССР.

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