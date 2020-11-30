Потерявшие работу из-за политики ЕС латвийские рыбаки переехали в Россию

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Оставшийся без работы рыбак Валдис Авотиньш сообщил, что был вынужден покинуть Латвию и переехать в Россию после того, как в ЕС решили прекратить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Latvija в понедельник, 30 ноября.

Так, в Латвии рыбакам, которые занимались добычей попавшей под запрет рыбы, пришлось уничтожить промысловые суда в обмен на компенсацию. Валдис Авотиньш, который стал безработным, рассказал, что он вместе с приятелями уехал из страны в поисках работы.

— Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом, — сказал рыбак.

Он отметил, что компенсации, которая ему была выплачена после запрета на ловлю, оказалось недостаточно. Авотиньш пояснил, что купил на эти деньги старый автомобиль и еще часть денег потратил на еду.

— Но ведь работать надо, а в Латвии рыбаку это теперь невозможно, — рассказал он.

Валдис Авотиньш и его знакомые рыбаки решили поселиться на Дальнем Востоке, где много работы и, по словам рыбака, интересная жизнь.

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