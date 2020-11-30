Неизвестные украли 50 тысяч рублей из квартиры 90-летнего пенсионера в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

Двое неизвестных украли из квартиры пенсионера в центре столицы сбережения, после чего скрылись. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Новослободская улица. Двое в масках проникли в квартиру 90-летнего пенсионера и угрожали ему предметом, похожим на нож. После этого злоумышленники совершили хищение денежных средств на сумму 50 тысяч рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Юных Ленинцев задержали подозреваемых — 21 и 25-летнего приезжих мужчин, а также 38-летнюю приезжую женщину. Установлено, что женщина работала сиделкой у пенсионера, — сообщили в пресс-службе.

Стало известно, что злоумышленники изготовили ключи от квартиры потерпевшего и проникли туда. У одного из подозреваемых изъяли предмет, похожий на нож.

Уголовное дело возбудили по факту разбоя, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

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