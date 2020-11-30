Около 170 человек эвакуировали из детсада на западе Москвы из-за короткого замыкания

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Коштоянца, 8 Карта всех событий

В столичный детский сад выехала служба спасателей после сообщения о возгорании. Об этом в понедельник, 30 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ЦУКС ГУ МЧС России по Москве.

Прибывшие на место сотрудники спасательно-пожарного подразделения возгорания не обнаружили. Информации о пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщили, что примерно 170 человек эвакуировали из детского сада из-за короткого замыкания, без последующего горения.

Уточняется, что детский сад находится по адресу улица Коштоянца, дом 8.

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