Предмет одежды священнослужителя украли из часовни в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

В центре столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что злоумышленник зашел в одну из часовен и украл принадлежность богослужебного облачения священника, епитрахиль, после чего скрылся.

В результате патрулирования территории сотрудники правоохранительных органов на Манежной площади задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий мужчина. У злоумышленника изъят похищенный предмет одежды.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ («Грабеж»).

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