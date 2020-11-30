Китай введет санкции в отношении четырех официальных лиц Америки

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КНР планирует ввести санкции в отношении четырех официальных лиц Соединенных Штатов из-за Гонконга. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник, 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Америка ввела санкции в отношении четырех чиновников из Китая из-за гонконгского вопроса.

— Действия США являются грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений. Мы решительно осуждаем и выступаем против этого, — сказала Хуа Чуньин.

Она отметила, что санкции в отношении четырех американцев Китай введет в ответ на «ошибочные действия США». Лицам, которые попали под действие санкций, запретят въезд в Китай, а также в Гонконг и Макао, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Украина может быть причастна к разработке санкций в отношении «Северного потока — 2».

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