Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Китай введет санкции в отношении четырех официальных лиц Америки
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Китай введет санкции в отношении четырех официальных лиц Америки

Виктория Родимкина

В мире

КНР планирует ввести санкции в отношении четырех официальных лиц Соединенных Штатов из-за Гонконга. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник, 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Америка ввела санкции в отношении четырех чиновников из Китая из-за гонконгского вопроса.

— Действия США являются грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений. Мы решительно осуждаем и выступаем против этого, — сказала Хуа Чуньин.

Она отметила, что санкции в отношении четырех американцев Китай введет в ответ на «ошибочные действия США». Лицам, которые попали под действие санкций, запретят въезд в Китай, а также в Гонконг и Макао, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Украина может быть причастна к разработке санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: США ввели санкции против трех компаний из России

санкцииСШАКитай
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Все мнения
О проекте