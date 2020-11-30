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«Сплошной разврат»: Валерия ответила на обвинения из-за откровенного наряда
Фото: instagram.com/valeriya

«Сплошной разврат»: Валерия ответила на обвинения из-за откровенного наряда

Вероника Кузьминова

Звезды

Подписчики певицы Валерии набросились на нее с нелестными комментариями после публикации снимка в откровенном наряде. Все началось с того, что артистка рассказала в Instagram-аккаунте, как прошли съемки ее клипа в Дубае.

Текст о своих эмоциях после работы над музыкальной картиной Валерия подкрепила фотографией. На ней изображена певица в черном коротком наряде с колготками в сетку. Такой образ исполнительницы вызвал у некоторых фанатов возмущение.

— Надо было полностью раздеться. Звезды тоже мне, возомнили о себе. Шикарная... В чем шикарность? Сплошной разврат, — написал один из подписчиков.

На это Валерия заявила, что добавит последнюю строчку комментария в подборку своих хештегов.

Другой пользователь заявил, что такой наряд может понадобиться «в трудные времена». По словам Валерии, она ждала такой «острый» комментарий.

Также певице пришлось оправдываться за свою деятельность и доказывать подписчикам, что съемки в клипах — дело непростое.

— Непростое дело — это у шахтеров, строителей, хирургов, ученых. А в клипе сниматься — это так, простенькое развлечение, — написал один из пользователей.

— Даже не буду Вам рассказывать, из чего складываются наши рабочие будни, вернее, складывались до пандемии, все равно не поймете, но у медиков и шахтеров действительно адский труд — тут каждый выбирает сам дело своей жизни, — ответила Валерия.

Также она добавила, что ей незачем примерять на себя другие профессии, ведь она «окончила академию музыки, получила высшее специальное образование».

Читайте также: «В кредит влезли?»: поклонники раскритиковали Валерию из-за съемок клипа в Дубае

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