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Первые добровольцы старше 18 лет получат вакцину «ЭпиВакКорона» 30 ноября
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Первые добровольцы старше 18 лет получат вакцину «ЭпиВакКорона» 30 ноября

Вероника Кузьминова

Здоровье

Первые участники пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» получат препарат в понедельник, 30 ноября. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Первые добровольцы будут привиты 30 ноября, — заявили в ведомстве.

Участниками пострегистрационных исследований станут люди старше 18 лет, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что вакцина «ЭпиВакКорона» появится во всех регионах России в 2021 году.

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