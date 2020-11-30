Представитель ВОЗ: Окончания пандемии в ближайшие месяцы ждать не стоит

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович пояснила, что пандемия коронавируса не закончится в ближайшие месяцы. Это вопрос длительного времени.

По ее словам, пандемия закончится, когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета. Для этого необходимо провести массовую вакцинацию населения.

— Когда будем адаптировать свое поведение к тому (пониманию — прим. «ВМ»), что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью, — сказала представитель ВОЗ.

Мелита Вуйнович также отметила, что гражданам необходимо стараться и не уставать от борьбы с коронавирусом. При этом, добавила специалист, путь предстоит длинный — «не забег, а, скорее, марафон», передает ТАСС.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре симптома, при которых пациенту с вирусной инфекцией нужно срочно обращаться в скорую.

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