В Кремле оценили возможность оказания доппомощи бизнесу на фоне пандемии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Обсуждения об оказании дополнительной помощи малому и среднему бизнесу РФ на фоне пандемии пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 30 ноября.

Он отметил, что российское правительство на данный момент находится в постоянном контакте с представителями малого и среднего бизнеса. Оно получает всю информацию о проблемах, которые возникают у предпринимателей из-за пандемии.

— Проблемы эти связаны с общим экономическим кризисом. Вы знаете, что мы не можем как Россия оставаться в стороне от тех негативных процессов, которые происходят во всем мире. И вы знаете, что это вызвано пандемией, — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ряд мер уже был сформирован и реализован. На сегодняшний день экономика страны не закрывается, а продолжает функционировать.

По словам пресс-секретаря, в России пока нет необходимости в дополнительных мерах поддержки бизнесу, так как экономика продолжает работу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что запрет на проверку малого и среднего бизнеса в России продлили до конца следующего года.

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