Адвокат оценила действия хозяйки пса, которого облаяли сотрудники аэропорта в Сочи

Фото: instagram.com/harpo_beagle

Адвокат Елена Пономарева прокомментировала видео, размещенное в Сети хозяйкой бигля Харпо. Собака впервые путешествовала в самолете, и ее хозяйка Анастасия Лапшина решила зафиксировать на видео, как животное переносит поездку.

Судя по кадрам, работники международного аэропорта Сочи дразнили пса и лаяли на него, дразнили собаку.

Адвокат заявила, что прямого нарушения закона в действиях хозяйки собаки не усматривается. Она отметила, что съемка осуществлялась на камеру iPhone.

— Данное устройство не относится к устройствам, которые не вправе использовать граждане, к тем устройствам, которые запрещены российским законодательством, — приводят слова Пономаревой «Известия».

В пресс-службе аэропорта отреагировали на инцидент, извинившись перед пассажиркой.

— Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта. В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца, — сообщил представитель аэропорта радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что грузчика ждет дисциплинарное взыскание, а все работники грузового отделения аэропорта пройдет тренинг со специалистом кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними.

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