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Первый участок для осужденных к принудительным работам открыли в Москве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Первый участок для осужденных к принудительным работам открыли в Москве

Юлия Захарова

Общество

Первый участок для осужденных к принудительным работам открыли в столице. Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.

Объект расположен на территории колонии-поселения № 2 в Зеленограде. Он рассчитан на 21 осужденного.

— В УФИЦ (исправительном центре — прим. «ВМ») созданы необходимые условия для лиц, отбывающих наказание: в здании общежития расположены спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, помещение, оборудованное современными душевыми кабинами, и так далее, — отметили в УФСИН.

В центр уже перевезли первых осужденных, их направили на работы по благоустройству Зеленограда. Из их заработной платы в размере, установленным судом, будут взимать часть средств, которые в том числе идут на возмещение расходов бытового обеспечения, передает ТАСС.

Ранее людей, которым выносили приговор в Москве, направляли на принудительные работы в другие регионы, в частности в Тверскую область.

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ФСИНприговорпринудительные работы
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