Электричка сбила мужчину в районе станции Петровско-Разумовская МЖД
Электричка сбила мужчину в районе железнодорожной станции Петровско-Разумовская Ленинградского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
— Электропоездом сообщением Москва — Крюково смертельно травмирован мужчина 1982 года рождения. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном месте, — отметили правоохранители.
На место инцидента прибыли сотрудникитранспортной полиции. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Гражданам напомнили, что им необходимо помнить о правилах безопасности на объектах железной дороги.
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