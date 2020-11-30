Электричка сбила мужчину в районе станции Петровско-Разумовская МЖД

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Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

Электричка сбила мужчину в районе железнодорожной станции Петровско-Разумовская Ленинградского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

— Электропоездом сообщением Москва — Крюково смертельно травмирован мужчина 1982 года рождения. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном месте, — отметили правоохранители.

На место инцидента прибыли сотрудникитранспортной полиции. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Гражданам напомнили, что им необходимо помнить о правилах безопасности на объектах железной дороги.

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