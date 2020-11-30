Детям в Британии не дадут посидеть на коленях у Санты-Клауса

Фото: Скриншот фильма «Плохой Санта» (2003)

Британские власти разрешили Санта-Клаусу не надевать маску при общении с детьми, однако ребятам не позволят сидеть у него на коленях. Причиной таких мер стала угроза пандемии коронавируса, заявил официальный представитель канцелярии премьера Великобритании.

Представитель власти пояснил, что меры безопасности необходимо соблюдать, хотя в некоторых случаях можно идти на небольшие компромиссы. В связи с этим чиновники хотят, с одной стороны, сохранить атмосферу праздника, а с другой, защитить детей от инфекции. Поэтому средства индивидуальной защиты Санте не пригодятся, но социальную дистанцию соблюдать придется.

— Детям, в соответствии с правилами, не будет позволено сидеть у него на коленях, — приводит РИА Новости заявление властей Соединенного Королевства.

Напомним, с 23-го по 27 декабря все четыре региона Англии договорились на пять дней ослабить карантинные меры, позволив детям посещать популярные рождественские «гроты Санты». Там можно встретиться с самим волшебником, сфотографироваться с ним, побеседовать и получить подарок.

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