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За три года в Новой Москве построят восемь объектов инженерной инфраструктуры
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За три года в Новой Москве построят восемь объектов инженерной инфраструктуры

Василиса Чернявская 

Город

За три года в Новой Москве построят и реконструируют восемь объектов инженерной инфраструктуры. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, финансирование предусмотрено Адресной инвестиционной программой.

— Реконструкция действующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры создают надежный плацдарм для активного развития новых территорий столицы, обеспечивают комфортное проживание, безопасность для населения, улучшают экологическую обстановку вНовой Москве, — отмечает глава ведомства.

По его словам, в ближайшие годы запланировано строительство 66 километров водоводов, 11 водораспределительных станций, реконструкция двух очистных сооружений. Также в программе заложено строительство 15 километров самотечных и напорных трубопроводов и четырех опорных канализационно-насосных станций.

— Основным направлением развития системы водоотведения в Троицком и Новомосковском округах является создание канализационно-насосной станции «Прокшино», — сказал он.

Кроме того, реконструируются Южно-Бутовские очистные сооружения и завершается строительство самотечного коллектора в системе КНС «Внуково» и «Ново-Солнцевская». По данным департамента, в Новой Москве начато строительство современной канализационно-насосной станции и отводящих трубопроводов на территории ТПУ «Мамыри» для обеспечения в 2021 году канализования жилых и социальных объектов.

— Для обеспечения эффективного и оперативного мониторинга за состоянием инженерных объектов дорожной инфраструктуры и, в случае необходимости, их ремонта ведется строительство новой производственной базы и диспетчерского пункта ГБУ «Гормост», — подытожил Владимир Жидкин.

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