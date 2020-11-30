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Объем инвестиций в Новую Москву достигнет двух триллионов рублей
Жилой комплекс / Фото: Анна Быкова

Объем инвестиций в Новую Москву достигнет двух триллионов рублей

Василиса Чернявская 

Город

Объем инвестиций в Новую Москву достигнет двух триллионов рублей. Такой показатель может быть достигнут совсем скоро — уже в начале 2021 года. Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, на сегодняшний момент город и инвесторы вложили 1,85 триллиона рублей в развитие двух самых молодых столичных округов.

— В градостроительное развитие новых территорий столицы за более чем восемь лет инвесторы вложили 1,36 триллиона рублей, а бюджет Москвы — 480 миллиардов рублей, — привел он данные.

За счет бюджета в Новой Москве построены станции метро, дороги, объекты инженерной инфраструктуры и социальные объекты. Инвесторы больше вкладывают в жилье, социальные объекты и места приложения труда.

— Мы рассчитываем на то, что к 2035 году в развитие новых территорий будет вложено около семи триллионов рублей, — заявил Владимир Жидкин.

По его словам, на рубль городских инвестиций приходится втрое больше капиталовложений инвесторов. Соотношение в сторону инвесторов планируют увеличить за счет развития инфраструктуры и повышения привлекательности двух административных округов.

— В 2035 году соотношение должно быть один к пяти: пять рублей – это инвестор и один рубль, соответственно, город, - сказал Жидкин.

Он выразил уверенность, что в ближайшей перспективе показатель ежегодных налоговых поступлений в бюджетМосквы от Троицкого и Новомосковского округов превысит планку в сто миллиардов рублей.

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