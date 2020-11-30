Более 4 миллионов пассажиров воспользовались вокзалами Волоколамская и Пенягино
Более четырех миллионов пассажиров воспользовались столичными вокзалами Волоколамская и Пенягино. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
— Год назад на D2 открылись сразу два новых городских вокзала — Волоколамская и Пенягино. Ими за это время воспользовались уже более 4 миллиона пассажиров: 1,8 миллиона человек — станцией Пенягино и 2,5 миллиона — Волоколамской, — отметили в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что станции позволили обеспечить комфортные поездки из Москвы в область и обратно для более 240 тысяч жителей Красногорска, Павшинской поймы и Митина.
Кроме того, станция Волоколамская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) увеличила пассажиропоток одноименной станции метро на 45 процентов, поскольку время на пересадку занимает не более двух минут.
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