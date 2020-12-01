Экстренные службы Москвы опровергли эвакуацию в госпитале для больных COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

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Эвакуация пациентов и сотрудников временного госпиталя для заболевших коронавирусной инфекцией на северо-востоке Москвы не проводилась. Об этом рассказали в столичных экстренных службах.

Как уточнил представитель экстренных служб, во временном госпитале городской клинической больницы № 24 в Северо-Восточном административном округе Москвы сработал датчик водяной системы пожаротушения.

При этом никто не пострадал, эвакуация не осуществлялась, сообщает РИА Новости.

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