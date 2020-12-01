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Новый сезон Архитектурной премии стартует 1 декабря в Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый сезон Архитектурной премии стартует 1 декабря в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Новый сезон премии столицы в сфере архитектуры и градостроительства стартует 1 декабря и продлится до 15 февраля 2021 года. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, на премию можно представить любой проект капитального строительства, который получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в этом году.

Ежегодно премия является сложным и интересным вызовом по отбору лучших проектов. Среди победителей прошлых лет можно увидеть молодые компании и бюро, которые заявились на премию впервые.

— Напомню также, что номинации премии не статичные, они формируются в зависимости от проектов, поданных в текущем году. Это позволяет нам не оставлять за бортом значимые для города объекты только потому, что они не укладываются в жесткие рамки установленных когда-то номинаций, — уточнил Кузнецов.

Архитектурная премия Москвы является одной из крупнейших профессиональных наград. Ее вручает мэр столицы, а призовой фонд составляет пять миллионов рублей. Отбор победителей проводится экспертным советом, включающим членов Архсовета Москвы, журналистов, общественных деятелей и урбанистов, в два этапа.

На первом этапе члены жюри рассматривают весь объем поданных на премию заявок, на втором — выбирают победителей, награждение которых приурочено ко Дню архитектора.

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архитектура и строительствонаграждения и премииМосква
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