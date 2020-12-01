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Детский сад на 200 мест построили на Шереметьевской улице в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Детский сад на 200 мест построили на Шереметьевской улице в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Шереметьевская улица, 37 Карта всех событий

На северо-востоке столицы построили детский сад на 200 мест. Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Уточняется, что дошкольное учреждение располагается по адресу улица Шереметьевская, дом 37.

Детский сад был построен за счет городского бюджета. В трехэтажном здании обустроили игровые, спальни, раздевалки, буфеты и туалеты, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, методический кабинет, кабинет медсестры с процедурной, кабинеты логопеда и психолога.

Кроме того, установили лифты, передает официальный сайт мэра Москвы.

На территории детского сада появились прогулочные площадки с теневыми навесами и физкультурная площадка.

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Москвадетский садстроительство
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